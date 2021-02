Australian Open 2021, Rafael Nadal: “Ho pagato gli errori nel tie-break, nessun problema alla schiena” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non sarà facile da accettare per Rafael Nadal questa sconfitta al quinto set degli Australian Open 2021 contro il greco Stefanos Tsistipas. L’iberico, che aveva vinto i primi due parziali, ha subito la rimonta dell’ellenico, frutto di una grande prestazione del rivale da quel punto del match in avanti, oltre che di una resa non ottimale dal punto di vista atletico. Tsitsipas giocherà, dunque, in semifinale contro il russo Daniil Medvedev, uscito vittorioso dal derby contro il connazionale Andrey Rublev. Da questo punto di vista, Nadal ha inquadrato con estrema precisione le causa del suo ko: “Ho sbagliato un paio di colpi nel tie-break che non avrei dovuto sbagliare se volevo vincere. Tutto qui. Penso Stefanos abbia giocato un grandissimo quarto e quinto set. Ero lì, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non sarà facile da accettare perquesta sconfitta al quinto set deglicontro il greco Stefanos Tsistipas. L’iberico, che aveva vinto i primi due parziali, ha subito la rimonta dell’ellenico, frutto di una grande prestazione del rivale da quel punto del match in avanti, oltre che di una resa non ottimale dal punto di vista atletico. Tsitsipas giocherà, dunque, in semifinale contro il russo Daniil Medvedev, uscito vittorioso dal derby contro il connazionale Andrey Rublev. Da questo punto di vista,ha inquadrato con estrema precisione le causa del suo ko: “Ho sbagliato un paio di colpi nel tie-che non avrei dovuto sbagliare se volevo vincere. Tutto qui. Penso Stefanos abbia giocato un grandissimo quarto e quinto set. Ero lì, ...

