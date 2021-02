Variante inglese, i presidi avvertono 'sarà molto difficile riportare tutti in classe' (Di martedì 16 febbraio 2021) La Variante inglese del covid 19 mette in crisi anche la scuola e la possibilità di ritornare in presenza nelle aule. Lo ha sottolineato stamattina il presidente dell'Associazione Nazionale presidi ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladel covid 19 mette in crisi anche la scuola e la possibilità di ritornare in presenza nelle aule. Lo ha sottolineato stamattina il presidente dell'Associazione Nazionale...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - RobertoBurioni : In Israele il vaccino a mRNA sta funzionando sul campo in maniera eccellente. Sbrighiamoci o finiremo nei guai con… - emenietti : con quasi il 18 per cento di prevalenza della 'variante inglese' litighiamo sugli impianti sciistici, ok ?? - giovannicarocc1 : RT @angyco888: Speranza chiude lo sci per la variante inglese. Lamorgese apre i porti per quella sudafricana - cav_errante_ : RT @FmMosca: La Svizzera risponde a #Ricciardi “Non ci sono prove scientifiche a suffragio della Sua tesi, tesi dove afferma che l’apertur… -