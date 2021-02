Vaccino AstraZeneca verso l’uso fino a 65 anni. Speranza: “Monitorare con attenzione le varianti” (Di martedì 16 febbraio 2021) Vaccino AstraZeneca verso l’uso fino a 65 anni. Il via libera definitivo è atteso dopo una nuova riunione del Cts dell’Aifa. ROMA – Vaccino AstraZeneca verso l’uso fino a 65 anni. La presenza delle varianti e l’assenza di dosi hanno portato il ministero della Salute a chiedere all’Aifa di verificare “sul piano scientifico e sulla base di evidenze scientifiche la possibilità di alzare il limite di età per velocizzare la campagna“. L’ente regolatorio italiano si è detta disponibile ad autorizzare la somministrazione fino ai 65 anni (come accade in Germania n.d.r.), ma la decisione definitiva verrà presa solamente dopo una nuova ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021)a 65. Il via libera definitivo è atteso dopo una nuova riunione del Cts dell’Aifa. ROMA –a 65. La presenza dellee l’assenza di dosi hanno portato il ministero della Salute a chiedere all’Aifa di verificare “sul piano scientifico e sulla base di evidenze scientifiche la possibilità di alzare il limite di età per velocizzare la campagna“. L’ente regolatorio italiano si è detta disponibile ad autorizzare la somministrazioneai 65(come accade in Germania n.d.r.), ma la decisione definitiva verrà presa solamente dopo una nuova ...

