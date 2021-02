Ultime Notizie Roma del 16-02-2021 ore 08 | 10

(Di martedì 16 febbraio 2021)dailynews radiogiornale martedì 16 febbraio ho Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio inglese del covid-19 diffusione la maggior parte del territorio italiano ed autorità sanitarie italiane ed europee Lanciano l’allarme Se non rallenta la corsa del virus non si può pensare un allentamento delle restrizioni alla vigilia del discorso di telecamere da decisione di speranza sulla stagione sciistica e le parole di ieri del ministro Gelmini sembrano anticipare una linea di rigore ma non tutti sono d’accordo ieri meno contagi a fronte di meno tamponi ma lieve vento di ricoveri l’Europa deve accelerare dinanzi alle votazioni del virus Ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciando un nuovo programma di ricerca comune sulle varianti tensione nel governo per topi nei tre mi sembra di apertura degli impianti di sci dici se ...

fanpage : 'Serve #lockdown nazionale, tra una settimana la #varianteinglese si diffonderà' - fanpage : Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana a #lariachetira lancia un'accusa a Matteo Renzi - fanpage : Allarme variante Covid: a Pescara tutte le scuole chiuse fino al 28 febbraio - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'La #varianteinglese avrà raggiunto il 50% in Italia a fine febbraio' - Italia_Notizie : Coronavirus ultime notizie. L’Australia approva l’utilizzo senza limiti del vaccino AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

È in imbarazzo il giudice Nunzio Sarpietro , 69 anni, quando Filippo Roma, inviato delle , piomba all'interno del ristorante Chinappi. Locale gourmet a base di pesce nel quartiere Pinciano, cuore ...Lega in pressing su Mario Draghi per risarcire, da subito, l'industria dello sci invernale devastata per tutto la stagione dalle chiusure (per ben quattro volte è slittato il disco verde) e beffata ...Questo anno scolastico si è aperto con la notizia di una nuova materia scolastica, l’educazione civica, e i nostri docenti hanno pensato per noi un progetto che abbiamo apprezzato molto. Il professor ...Dagli impianti di risalita bloccati a 12 ore dalla ripartenza ai centralini intasati per le prenotazioni degli over 80 ...