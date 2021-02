Uccido a caso | sarà un bagno di sangue Il killer col mantra del 12 rosso

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 16 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Michele Profeta è stato uno tra i più enigmatici degli assassini seriali italiani. Soprannominato il "delle carte da gioco" firmava i delitti con un re di quadri Due carte da gioco: un re di quadri e uno cuori. È così che Michele Profeta, soprannominato il "Mostro di Padova", firmava i suoi delitti. "Ucciderò a", prometteva al questore di Milano nei biglietti redatti con un normografo, in cui rivendicava la paternità dei crimini commessi. Una revolver Iver Johnson calibro 32 e un colpo di pistola - tre nel secondo e ultimo delitto - dritti alla nuca della vittima. Giocatore d'azzardo, padre di quattro figli e appassionato di discipline umanistiche. Due donne, una moglie e un'amante, in diverse città. Se non il più prolifico dei serialitaliani, sicuramente quello più enigmatico. Un ...