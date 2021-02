"So che non è bello da vedere". Dramma-Panicucci, in tv con entrambe le mani ridotte così: un brutto incidente | Guarda (Di martedì 16 febbraio 2021) Oh mamma, Federica Panicucci. Sorpresa spiazzante e un pizzico di preoccupazione per come la conduttrice si è presentata nella puntata di oggi, martedì 16 febbraio, di Mattino 5, il suo programma in onda su Canale 5. Appena entrata in studio, il pubblico ha notato come la Panicucci avesse diverse dita di entrambe le mani fasciate. "Ho avuto un incidente domestico. Ho avuto giorni migliori", ha spiegato la Panicucci con volto un po' dolorante. E in effetti, per avere la bellezza di cinque dita fasciate, l'incidente domestico non deve essere stato irrilevante. A correre in soccorso della Panicucci, ecco subito Raffallo Tonon, il quale le ha detto che era comunque elegantissima. Impossibile smentirlo. La Panicucci ha quindi aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Oh mamma, Federica. Sorpresa spiazzante e un pizzico di preoccupazione per come la conduttrice si è presentata nella puntata di oggi, martedì 16 febbraio, di Mattino 5, il suo programma in onda su Canale 5. Appena entrata in studio, il pubblico ha notato come laavesse diverse dita dilefasciate. "Ho avuto undomestico. Ho avuto giorni migliori", ha spiegato lacon volto un po' dolorante. E in effetti, per avere la bellezza di cinque dita fasciate, l'domestico non deve essere stato irrilevante. A correre in soccorso della, ecco subito Raffallo Tonon, il quale le ha detto che era comunque elegantissima. Impossibile smentirlo. Laha quindi aggiunto ...

