Serie C, girone C: la Juve Stabia archivia la pratica Cavese (1-2), Palermo scavalcato. La classifica aggiornata (Di martedì 16 febbraio 2021) La Juve Stabia supera 2-1 in trasferta la Cavese nell'anticipo della 25a giornata di Serie C (girone C).I gialloblu in vantaggio nel corso del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Bubas al 20', si sono fatti raggiungere dai padroni di casa che al 41' hanno trasformato un calcio di rigore con Marotta. La definitiva rete che ha permesso agli uomini guidati da Pasquale Padalino di portare a casa i tre punti l'ha realizzata Magnus Troest all'86'. Successo importante per le "Vespe" che scavalcano il Palermo in classifica piazzandosi di conseguenza all'ottavo posto, non lascia l'ultima posizione la Cavese.classificaTernana 56***Avellino 44 **Bari 42***Catanzaro 38***Catania 37****Foggia 36**Teramo 34***Juve

