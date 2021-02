Ragazza di 24 anni violentata in Parlamento: choc in Australia, il premier chiede scusa (Di martedì 16 febbraio 2021) violentata in un ufficio all'interno del Parlamento . È la denuncia choc di una Ragazza, Brittany Higgins , che ha raccontato di aver subìto uno stupro due anni fa, nelle stanze dell'allora ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021)in un ufficio all'interno del. È la denunciadi una, Brittany Higgins , che ha raccontato di aver subìto uno stupro duefa, nelle stanze dell'allora ...

Violentata in un ufficio all'interno del Parlamento . È la denuncia choc di una ragazza, Brittany Higgins , che ha raccontato di aver subìto uno stupro due anni fa, nelle stanze dell'allora viceministro della Difesa dopo una serata con un gruppo di colleghi del Partito Liberale: ...

