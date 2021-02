“Ora posso dirvi tutto”. GF Vip, Maria Teresa Ruta torna nella casa. E affonda Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (Di martedì 16 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è il terzo finalista dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, un’edizione quanto mai ricca di colpi di scena a cominciare dalla durata temporale che si è allungata ben oltre i tre mesi canonici. L’ultima sorpresa arriva da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, al secolo Adua Del Vesco, che non si trattengono più e sotto gli occhi delle telecamere si scambiano baci e effusioni. Ma non sono stati solo loro ha tenere banco ieri nella puntata numero 40. Ieri sera infatti c’è stato il confronto tra Maria Teresa Ruta e gli ex alleati Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Parole dure quelle della Ruta, candidata alla vittoria finale e tagliata fuori a due settimane dal termine da quello che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021)è il terzo finalista dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip, un’edizione quanto mai ricca di colpi di scena a cominciare dalla durata temporale che si è allungata ben oltre i tre mesi canonici. L’ultima sorpresa arriva da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, al secolo Adua Del Vesco, che non si trattengono più e sotto gli occhi delle telecamere si scambiano baci e effusioni. Ma non sono stati solo loro ha tenere banco ieripuntata numero 40. Ieri sera infatti c’è stato il confronto trae gli ex alleati. Parole dure quelle della, candidata alla vittoria finale e tagliata fuori a due settimane dal termine da quello che ...

