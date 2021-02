Omicidio Ilenia Fabbri, la figlia Arianna: “Mio padre non c’entra niente” (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilenia Fabbri aveva paura, ne parlava con le sue amiche, le stesse che ieri, nel corso del funerale della donna, hanno detto di essere terrorizzate, avendo anch’esse paura. C’è un assassino in libertà e temono che potrebbe colpire di nuovo. Una paura che invece non è nel cuore di Arianna, la figlia di Ilenia Fabbri. Poche ore fa, la ragazza, ha voluto dire qualcosa all’inviata da La vita in diretta, Lucilla Masucci. Ha specificato che suo padre non ha nulla a che fare con la morte di Ilenia. Oggi Claudio Nanni è ancora il solo sospettato per l’Omicidio della Fabbri. Gli inquirenti vanno avanti con le loro indagini ma sembra evidente che ci sia una sola pista: quella dell’Omicidio su commissione. In ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021)aveva paura, ne parlava con le sue amiche, le stesse che ieri, nel corso del funerale della donna, hanno detto di essere terrorizzate, avendo anch’esse paura. C’è un assassino in libertà e temono che potrebbe colpire di nuovo. Una paura che invece non è nel cuore di, ladi. Poche ore fa, la ragazza, ha voluto dire qualcosa all’inviata da La vita in diretta, Lucilla Masucci. Ha specificato che suonon ha nulla a che fare con la morte di. Oggi Claudio Nanni è ancora il solo sospettato per l’della. Gli inquirenti vanno avanti con le loro indagini ma sembra evidente che ci sia una sola pista: quella dell’su commissione. In ...

