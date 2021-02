Napoli | Burian addio | in arrivo l’anticiclone africano Temperature saliranno a 20 gradi

(Di martedì 16 febbraio 2021). Il vento freddo dalla Siberia sta per lasciare le nostre latitudini per dare spazio a un assaggio di primavera. Già da oggi, martedì 16, lesaranno in rialzo in gran parte della Campania. Da domani il gelo del weekend di San Valentino diventerà l’ultimo ricordo di un inverno rigido. Campania,: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Dopo il vento di Burian che ha riportato la neve fino a quote bassissime, è in arrivo una massa d'... A Milano e Torino previsti 12 gradi, 11 gradi a Firenze, Roma e Napoli, mentre a Palermo si ...... con il vento di Burian che ha riportato la neve fino a quote bassissime è in arrivo in Italia una ... a Milano e Torino si toccheranno punte di 12 gradi, 11 gradi a Firenze, Roma e Napoli, mentre a ... ITALIA – Il gelo degli ultimi giorni sarà già un ricordo: un nuovo drastico cambiamento del tempo è in arrivo in Italia, con l'arrivo di un clima di primavera anticipata. Secondo quanto riporta il tea ...