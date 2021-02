Mondiali Cortina 2021 | Brignone è una furia | “Gara e regolamento indecente”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Questoè ingiusto, sono arrabbiatissima. La prima che disputava la prima run sul tracciato più veloce poteva rifilare soltanto mezzo secondo di distacco all’avversaria e poi prendere magari sei o sette decimi nella seconda. Secondo me non è corretto: tra una run e l’altra si è vista molta differenza. È stata una, soprattutto perché era al Mondiale. Mi spiace perché mi sentivo forte”. Così una furente Federicaai microfoni di Rai Sport al termine del gigante parallelo aidi sci alpino divinto dalla connazionale Marta Bassino. Alla valdostana, uscita ai quarti di finale proprio contro la piemontese, non è andata giù la differenza di prestazione tra le due piste e ilche fissava in 50 ...