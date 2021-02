Milan | Lippi | “Calabria mi sembrava lontano da Maldini e Tassotti | ma…”

PianetaMilan : .@acmilan, #Lippi: '#Calabria mi sembrava lontano da #Maldini e #Tassotti, ma...' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - notizie_milan : Milan, Lippi: “Tonali nuovo Pirlo? Secondo me no, ma è un’ottima mezzala” - notizie_milan : Verso il derby, Lippi: “Per il Milan è una prova d’appello dopo il ko a La Spezia” - sportli26181512 : Lippi sul derby: 'Per il Milan è una prova d'appello dopo il ko a La Spezia': Marcello Lippi, ex CT della Nazionale… - Amookeena : @Il_Mago_KK Di Lippi infatti ho un ricordo dolceamaro, un grandissimo allenatore che però perse 4 finali europee su… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Lippi

Commenta per primo "È un buon giocatore in una grande squadra come il. Ora deve fare l'ultimo salto di qualità per raggiungere i più grandi". Il pensiero di Marcelloalla Gazzetta dello sport.Nella panchina nerazzurraha raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta tra campionato e Coppa Italia , contro il. In vista del match di fuoco di domenica,ha espresso dei ...Il sito PianetaMilan.it di titolarità di RPM S.r.l.s. a socio unico, con sede in Lecco (LC), Via Mentana 79, C.F./PI 03601440138, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico ...Marcello Lippi, ex CT della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2006, ha rilasciato una lunga intervista per la Gazzetta dello Sport, nella quale ha ...