Maxxi, il 2021 in nove mostre: da Rossi e Salgado a Hirschhorn (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – Una mostra per celebrare i 10 anni di attivita' del Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Le foto di Sebastiao Salgado sulle tribu' indigene dell'Amazzonia. Una retrospettiva sul grande architetto Aldo Rossi ed un'altra sul lavoro dell'artista ipercontemporaneo Thomas Hirschhorn. Ed ancora: una mostra in cui le immagini di Mario Giacomelli dialogano con le opere di Alberto Burri e l'irruzione della realta' aumentata di Cao Fei nelle sinuose sale disegnate da Zaha Hadid. Il Maxxi, passato il drammatico 2020, anno di pandemia, lockdown e chiusure, e' pronto a ripartire. E lo fara' nel 2021 con 9 nuove mostre, 3 focus di collezione e 6 progetti artistici speciali. Questa mattina il ricco programma del 2021 e' stato presentato in collegamento web dalla ...

