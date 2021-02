Lopetegui | “Partita importante | il Dortmund ha uno degli attacchi più forti d’Europa”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Domani sera si giocherà anche l’andata di Siviglia-Borussiaallo Stadio Sanchez Pizquan. In casa andalusa ha parlato il tecnicoche ha così presentato la: “Quello che abbiamo fatto finora non ha valore, dobbiamo concentrarci su quello che c’è da fare. È la terza volta che il Siviglia avrà l’opportunità di giocare unacosì. Dobbiamo sempre guardare al passo successivo e non rimanere a guardare il paesaggio”. Gli ultimi risultati del Borussia: “I risultati contano ma hanno grande potenziale e creano tante occasioni con una qualità offensiva difficile da trovare nel calcio”. Su Rose: “Conosce perfettamente i suoi giocatori, il che dà loro stabilità. Non credo che la notizia avrà un’influenza negativa, a volte succede l’esatto contrario. Avranno voglia di ...

