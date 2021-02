Incidente d’auto nel vercellese Due sorelline e la mamma coinvolte | muore la più piccola di 3 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Morta a 3una delle due, in viaggio con la, lunedì sera. A seguito di un, avvenuto sulla strada provinciale 11 tra Tronzano e Borgo d’Ale, la bambina ha riportato un profondo trauma cranico che le ha provocato l’arresto cardiaco durante la notte. Vani sono stati i tentativi dei medici di rianimarla: trasportata in eliambulanza all’ospedale infantile torinese, Regina Margherita, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Notevolmente ferite anche la madre e la sorella più grande (6): entrambe ricoverate nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. L’: scontro tra due auto L’è avvenuto intorno alle 19: una Mercedes e una Fiat Punto si sono scontrate all’incrocio per Borgo d’Ale, sulla ...