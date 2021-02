Il bitcoin non si ferma più. E conquista anche Deutsche Bank (Di martedì 16 febbraio 2021) L’onda lunga di Elon Musk sul bitcoin. A otto giorni dal clamoroso blitz dell’imprenditore sudafricano patron di Tesla nelle criptovalute (qui l’articolo di Formiche.net con tutti i dettagli), il bitcoin segna un altro record. Arrivato a ridosso di un’indiscrezione non meno sensazionale dell’annuncio di Musk: Morgan Stanley e Deutsche Bank, due tra le principali banche del mondo, potrebbero investire nella moneta virtuale. E così, proprio oggi, il bitcoin ha sfondato quota 50mila dollari a pezzo (40 mila euro), segnando un nuovo record storico. Continua quindi il vigoroso rally della valute digitale che dallo scorso autunno ha quintuplicato il suo valore. A monte, non solo l’effetto Tesla. anche la banca statunitense Bny Mellon ha annunciato che offrirà un servizio di ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) L’onda lunga di Elon Musk sul. A otto giorni dal clamoroso blitz dell’imprenditore sudafricano patron di Tesla nelle criptovalute (qui l’articolo di Formiche.net con tutti i dettagli), ilsegna un altro record. Arrivato a ridosso di un’indiscrezione non meno sensazionale dell’annuncio di Musk: Morgan Stanley e, due tra le principali bdel mondo, potrebbero investire nella moneta virtuale. E così, proprio oggi, ilha sfondato quota 50mila dollari a pezzo (40 mila euro), segnando un nuovo record storico. Continua quindi il vigoroso rally della valute digitale che dallo scorso autunno ha quintuplicato il suo valore. A monte, non solo l’effetto Tesla.la banca statunitense Bny Mellon ha annunciato che offrirà un servizio di ...

