Giustizia | Cuva “tutela del contribuente di rilievo anche in Corti Ue”

PALERMO (ITALPRESS) – "Il tema della tutela del contribuente, anche con riferimento alle Corti Europee, è di particolare rilevanza per l'attività e la formazione dell'avvocato tributarista anche alla luce della recente approvazione del regolamento sulla specializzazione". Lo ha detto l'avvocato Angelo Cuva, presidente della Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo e vicepresidente Uncat, nel corso del seminario di approfondimento tributario organizzato nel pomeriggio on line nell'ambito de "I martedì della Camera". "La Scuola di Alta Formazione dell'Uncat, per tale ragione, dedica una specifica attenzione al diritto processuale tributario e alla tutela giurisdizionale dei diritti dei contribuenti con riferimento al diritto tributario internazionale ed europeo", ha ...

