Formula 1, Ricciardo svela: "Ho firmato un triennale con la McLaren" (Di martedì 16 febbraio 2021) Daniel Ricciardo dopo la presentazione della McLaren: "Ho firmato per tre anni. Sono certo che raggiungeremo gli obiettivi". WOKING (INGHILTERRA) – Daniel Ricciardo dopo la presentazione della McLaren ha svelato i dettagli del suo contratto con il team inglese: "Ho firmato per tre anni – ha annunciato il pilota australiano, riportato da it.motorsport.com – e credo che sia un lasso di tempo sufficiente per raccogliere i frutti di quello che faremo. Ho l'impressione di essere arrivato al momento giusto, sento uno slancio positivo all'interno della squadra . Avevo parlato con la McLaren per la prima volta nel 2018, ma a quel tempo non credo che Seidl fosse già arrivato nel team, e neanche James Key. Quindi era ancora una fase di assestamento, stavano ...

