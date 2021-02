Ferrarelle | «A scuola di riciclo | impatto – 1»

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’amore e il rispetto per l’ambiente. Sono questi i valori che guidano «A scuola di riciclo: impatto – 1», il progetto di Ferrarelle che coinvolgerà 1.000 scuole, per un totale di 5.000 classi, e oltre 110.000 famiglie su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare i più piccoli sull’importanza del riciclo.

Dalla visione dinasce ' Adi riciclo: impatto - 1 ', un progetto che coinvolgerà 1.000 scuole per un totale di 5.000 classi e oltre 110.000 famiglie su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo ...... figurine, articoli per laed abbigliamento. Ora la coppia ha avviato una collaborazione con una nota fabbrica produttrice di acqua in bottiglia:. A settembre l'azienda...Ha preso il via il progetto di Ferrarelle, che coinvolgerà 1.000 scuole e oltre 110.000 famiglie su tutto il territorio nazionale, volto a sensibilizzare ed educare i più piccoli sull'importanza del r ...