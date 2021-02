Edgar | edizione del 2009 in onda su Rai 5

(Di martedì 16 febbraio 2021)è la prossima opera teatrale riproposta su Rai 5. Parliamo della versione che è andata in scena a Torino, presso il Teatro regio, nel. Dopo aver ritrovato l’originale libretto, e a 119 anni dalla prima e sola rappresentazione teatrale avvenuta a Milano (nel 1889) viene dunque rimessa in scena una versione fedelissima all’originale. Un grande omaggio insomma a Puccini che ideòripensando al poema drammatico “La Coupe et les lèvres” di Alfred de Musset. In questa versione vedremo impegnata l’Orchestra del Regio con il Maestro Yoram David, mentre la regia è affidata a Lorenzo Mariani. Nel cast ci sono José Cura nel ruolo di, il soprano italiano Amarilli Nizza nel ruolo di Fidelia e il mezzosoprano russo Julia Gertseva nel ruolo di Tigrana. Regia televisiva di Tiziano Mancini. Orchestra e ...

