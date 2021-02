Draghi al lavoro sul discorso | Salvini smussa le tensioni

Leggi su agi

(Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - La sua voce la farà sentire ufficialmente da mercoledì, con il doppio round per la fiducia in Parlamento. In compenso, se Mariolavora al suoprogrammatico (e alla definizione del resto della squadra, dai capi di gabinetto alla composizione del pacchetto vice ministri-sottosegretari) a farsi sentire ci pensano i suoi compagni di viaggio. E anche se non proprio secondo le aspettative degli inizi, improntate a una richiesta di moratoria delle polemiche per concentrarsi, invece, sulla soluzione dei problemi, tutto sommato segnando l'intento da parte della nuova maggioranza di 'cercarsi'. Di trovare, come si dice in questi casi, una 'quadra'. Leinterne Resta sullo sfondo il caso sci, con quello stop della stagione giunto 'al novantesimo' che ha riportato allo scoperto lesulla ...