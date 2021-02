Don Matteo | perchè Simone Montedoro non c’è più? La verità dell’attore

(Di martedì 16 febbraio 2021)– Solonotizie24è stato tra le punte di diamante della serie Don, nei panni del capitano Tommasi che si innamorerà della figlia del maresciallo Cecchini. Anni importanti per la sua carriera anche se ha poi deciso di lasciare definitivamente la serie per poi far ritorno nella dodicesima stagione… ma quali sono stati i motivi che hanno spinto l’artista a lasciare la serie? La storia del capitano Tommasi ha appassionato i fan della serie Donha portato una nuova linfa allo sceneggiato, grazie anche al rapporto instaurato con il maresciallo Cecchini e i tanti colpi di scena che si sono presentati man mano, come ad esempio l’amore con Patrizia. Nel momento clou del successo della serie televisiva,...

Avvenire_Nei : Frassica: «Questi miseri anni di Vippitudine» - FrontieraRieti : Col suo ultimo libro “VIPP”, il comico ironizza sullo showbiz e ripercorre la carriera: «Con Don Matteo faccio ride… - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: Frassica: «Questi miseri anni di Vippitudine» - aleorto824 : Il sud e la coesione territoriale Matteo Salvini Politiche giovanili Don Franco Legrottaglie Pari opportunità e l… - lundiniooc : RT @Avvenire_Nei: Frassica: «Questi miseri anni di Vippitudine» -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

Il Messaggero

A interpretarla sarà Maria Chiara Giannetta , che negli ultimi anni abbiamo visto in "" nei panni della capitana Anna Olivieri.Salvini, che era pazzo di Trump, andava in giro a dire di essere trumpiano, e insomma all'... in cui interpretava Roberto Aliprandi, figlio diFrancesco Aliprandi . Aveva molti capelli, che ...Col suo ultimo libro “VIPP”, il comico ironizza sullo showbiz e ripercorre la carriera: «Con Don Matteo faccio ridere i bambini, con Fazio arrivo a tutti. L'erede? Lundini, per il suo surrealismo» ...Sono iniziate a genova le riprese di una nuova fiction Rai intitolata “Blanca”, ispirata ai romanzi della scrittrice Patrizia Rinaldi ...