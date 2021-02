Disoccupazione agricola (Di martedì 16 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - La è una particolare indennità a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti rimasti senza lavoro e le figure equiparate. Leggi su studiocataldi (Di martedì 16 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - La è una particolare indennità a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti rimasti senza lavoro e le figure equiparate.

Si avvicina il termine del 31 marzo entro cui è possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2020. Sono interessati - informa Coldiretti Varese - tutti coloro che hanno lavorato in agricoltura, anche per un breve periodo nel 2020, indipendentemente dall'attuale occupazione. Si tratta di un importo annuale erogato dall'INPS. Ne hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura, tenuto conto della forte "stagionalità" del comparto.

C'è tempo fino al 31 marzo per richiedere la disoccupazione agricola. Coldiretti offre supporto Si avvicina il termine del 31 marzo entro cui è possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2020 . Sono interessati tutti coloro che hanno lavorato in agricoltura, anche per un breve periodo nel 2020, indipendentemente dall'attuale occupazione. Si tratta ...

