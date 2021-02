Covid, tre nuove vittime a Torre Annunziata e una a Torre del Greco (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo drammatico bollettino legato all’emergenza Covid-19 a Torre Annunziata (Napoli). I tre decessi, comunicati dal sindaco Vincenzo Ascione, sono relativi al periodo che va dal 12 al 14 febbraio scorsi ma sono stati resi noti soltanto oggi. Si tratta, stando a quanto riferisce il primo cittadino, di un uomo di 72 anni e di due donne di 81 e 87 anni. Sale a 39 il numero complessivo dei morti dovuti all’emergenza sanitaria da inizio pandemia. In calo invece i contagi nelle ultime 24 ore: i nuovi casi di positività sono stati 33, mentre le guarigioni 43. Scende dunque a 925 il numero di cittadini attualmente positivi, nove dei quali risultano ricoverati. Si allunga il bilancio delle vittime della pandemia anche a Torre del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo drammatico bollettino legato all’emergenza-19 a(Napoli). I tre decessi, comunicati dal sindaco Vincenzo Ascione, sono relativi al periodo che va dal 12 al 14 febbraio scorsi ma sono stati resi noti soltanto oggi. Si tratta, stando a quanto riferisce il primo cittadino, di un uomo di 72 anni e di due donne di 81 e 87 anni. Sale a 39 il numero complessivo dei morti dovuti all’emergenza sanitaria da inizio pandemia. In calo invece i contagi nelle ultime 24 ore: i nuovi casi di positività sono stati 33, mentre le guarigioni 43. Scende dunque a 925 il numero di cittadini attualmente positivi, nove dei quali risultano ricoverati. Si allunga il bilancio delledella pandemia anche adel ...

