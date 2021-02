Covid, ministero Salute “Monitorare i tamponi rapidi sulle varianti” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In una circolare il ministero della Salute chiede di Monitorare l’efficacia dei tamponi rapidi sulle varianti del Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19.“Occorre innanzitutto specificare che le nuove varianti, dalla cosiddetta variante UK alla variante brasiliana, che presentano diverse mutazioni nella proteina spike (S), non dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigenici, in quanto questi rilevano la proteina N – si legge nel testo messo a punto dalle Direzioni Generali Prevenzione sanitaria e Dispositivi medici e servizio farmaceutico del ministero -. E’ da tenere però presente che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che devono essere attentamente monitorate per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In una circolare ildellachiede dil’efficacia deidel Sars-CoV-2, il virus che causa il-19.“Occorre innanzitutto specificare che le nuove, dalla cosiddetta variante UK alla variante brasiliana, che presentano diverse mutazioni nella proteina spike (S), non dovrebbero in teoria causare problemi ai test antigenici, in quanto questi rilevano la proteina N – si legge nel testo messo a punto dalle Direzioni Generali Prevenzione sanitaria e Dispositivi medici e servizio farmaceutico del-. E’ da tenere però presente che anche per la proteina N stanno emergendo mutazioni che devono essere attentamente monitorate per ...

