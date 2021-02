Coppa Italia, a Pragelato doppio podio per lo Sci Club 13 Clusone (Di martedì 16 febbraio 2021) Si è chiuso con un doppio podio il week-end di Coppa Italia di sci di fondo per lo Sci Club 13 Clusone. Sul tracciato olimpico di Pragelato la formazione orobica si è messa in luce sia fra gli allievi che fra le aspiranti cogliendo la piazza d’onore rispettivamente con Davide e Giulia Negroni. Il 15enne seriano ha infatti conquistato la seconda posizione nella mass start in tecnica classica tagliando il traguardo a soli tredici secondi da Niccolò Bianchi (Polisportiva Le Prese). Medesimo risultato per la compagna di squadra che è stata superata nella sprint in skating soltanto da Elisa Gallo (Entraque Alpi Marittime). In chiave distance successo sfiorato anche per Denise Dedei (Sci Club Gromo) che ha chiuso la 15 chilometri in pattinato con un solo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) Si è chiuso con unil week-end didi sci di fondo per lo Sci13. Sul tracciato olimpico dila formazione orobica si è messa in luce sia fra gli allievi che fra le aspiranti cogliendo la piazza d’onore rispettivamente con Davide e Giulia Negroni. Il 15enne seriano ha infatti conquistato la seconda posizione nella mass start in tecnica classica tagliando il traguardo a soli tredici secondi da Niccolò Bianchi (Polisportiva Le Prese). Medesimo risultato per la compagna di squadra che è stata superata nella sprint in skating soltanto da Elisa Gallo (Entraque Alpi Marittime). In chiave distance successo sfiorato anche per Denise Dedei (SciGromo) che ha chiuso la 15 chilometri in pattinato con un solo ...

