Boris | confermata la quarta stagione in esclusiva su Star di Disney Plus il 23 febbraio

Boris sta per tornare. Arriva oggi la conferma ufficiale con teaser di Francesco Pannofino. La serie Tv avrà la quarta stagione, che sarà a disposizione nel pacchetto esclusivo di Star su Disney Plus a partire dal 23 febbraio 2021. Cosa sappiamo finora? Boris: il trailer della quarta stagione Avevamo lasciato René Ferretti con l'addio alla Tv e con il nuovo lavoro alla Guardia Forestale. La quarta stagione avrà come domanda: si può fare una Tv diversa? I nostri improbabili eroi risponderanno cercando di creare una serie per le piattaforme in streaming. Purtroppo, manca nel cast Itala, perché Roberta Fiorentini che la interpretava è morta di recente. Tornano, insieme a ...

