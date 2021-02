Barcellona, lo scambio di insulti di fuoco tra Piquè e Griezmann (audio) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un durissimo scambio di insulti in campo tra i calciatori del Barcellona Piqué e Griezmann durante il match di Champions League con il Psg. Ha iniziato il difensore che ha spronato i compagni di squadra: "Fanculo, possesso lungo, accidenti! Caz...possesso lungo!". Griezmann ha cercato di calmarlo : "Vacci piano, Geri, smettila di urlare adesso".Piqué ha risposto al francese: "Fanculo Grizzi, hai cagato ... sulla p ...".Griezmann non taceva: "La con ... de tu madre.".Piqué ha risposto al 'dettaglio': "No, di tua madre ..., tu. Stiamo soffrendo e siamo stati così per cinque minuti."Griezmann: "Non urlare".Piqué è tornato alla carica: "Il p ... ma .., stiamo correndo come dei matti." Griezmann ha dichiarato: "Corro anche io". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un durissimodiin campo tra i calciatori delPiqué edurante il match di Champions League con il Psg. Ha iniziato il difensore che ha spronato i compagni di squadra: "Fanculo, possesso lungo, accidenti! Caz...possesso lungo!".ha cercato di calmarlo : "Vacci piano, Geri, smettila di urlare adesso".Piqué ha risposto al francese: "Fanculo Grizzi, hai cagato ... sulla p ...".non taceva: "La con ... de tu madre.".Piqué ha risposto al 'dettaglio': "No, di tua madre ..., tu. Stiamo soffrendo e siamo stati così per cinque minuti.": "Non urlare".Piqué è tornato alla carica: "Il p ... ma .., stiamo correndo come dei matti."ha dichiarato: "Corro anche io". ITA Sport Press.

