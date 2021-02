Bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga | l’ex Adua torna ufficialmente single – VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Arriva iltra, dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip con tanto di diffida da parte delfidanzato Giuliano Condorelli. “Spesso abbiamo evitato l’uno lo sguardo dell’altro. Guardandoho provato sensazioni che a parole non riesco a esprimere. Era un mix tra star male e star bene.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitcultura : GF Vip, scatta un passionale bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda: è successo subito dopo la puntata - Labinot49573606 : RT @tpwtommoway288: Mentre riguardo in loop il video del bacio tra zenga e rosalinda #gfvip - PaolaCH02841973 : RT @payneisallboy: OMIODDIO FINALMENTE É SCOCCATO IL BACIO TRA ANDREA E ROSALINDA ???????? #gfvip #tzvip - Salmour2 : RT @tempoweb: Scatta il bacio tra #Rosalinda e #Andrea. Grande Fratello Vip, colpo di scena nella notte @giadinagrisu - endlesslyfeds : RT @payneisallboy: OMIODDIO FINALMENTE É SCOCCATO IL BACIO TRA ANDREA E ROSALINDA ???????? #gfvip #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Bacio tra

Leggi anche Scatta un passionaleRosalinda Cannavò e Andrea Zenga La nomination di Rosalinda non è per niente piaciuta a Dayane , che le ha mostrato tutta la sua delusione: "Ci sono rimasta ...Così nella notte, è scattato il primo veroAndrea e la Cannavò , stavolta senza spettatori curiosi con popcorn alla mano! Cioè capite? Rosalinda non può parlare di quello che è ancora il ...Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono baciati, con tanta passione e grande entusiasmo. Una reazione sorta dopo che la concorrente ha legato particolarmente con Andrea Zenga, e a tal proposito, in c ...Bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, l’ex Adua Del Vesco torna ufficialmente single dopo la diffida di Giuliano Condorelli, il video.