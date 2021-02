Australia, un coccodrillo marino ha sbranato un pescatore di 69 anni (Di martedì 16 febbraio 2021) L’episodio è avvenuto in Australia, al largo delle coste del Queensland. Il coccodrillo marino è stato catturato e soppresso. Incredibile tragedia avvenuta in Australia, al largo delle coste del Queensland. Un pescatore di 69 anni è stato sbranato vivo da un coccodrillo marino di 4 metri. La moglie dell’uomo, preoccupata per il non ritorno del L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 16 febbraio 2021) L’episodio è avvenuto in, al largo delle coste del Queensland. Ilè stato catturato e soppresso. Incredibile tragedia avvenuta in, al largo delle coste del Queensland. Undi 69è statovivo da undi 4 metri. La moglie dell’uomo, preoccupata per il non ritorno del L'articolo NewNotizie.it.

_DAGOSPIA_ : IL COCCODRILLO COME FA – ORRORE IN AUSTRALIA DOVE UN PESCATORE DI 69 ANNI È STATO UCCISO E...… - alberto_pilotto : RT @CrisciGloria: Coccodrillo di quattro metri ucciso dopo aver divorato un pescatore in Australia - dhfmfl2 : RT @lillydessi: Coccodrillo di quattro metri ucciso dopo aver divorato un pescatore in Australia - Il Messaggero - mhall55nine : RT @lillydessi: Coccodrillo di quattro metri ucciso dopo aver divorato un pescatore in Australia - Il Messaggero - lillydessi : Coccodrillo di quattro metri ucciso dopo aver divorato un pescatore in Australia - Il Messaggero -