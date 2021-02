A Bruxelles i falchi sognano ancora il Patto di Stabilità (Di martedì 16 febbraio 2021) Forse era troppo bello per essere vero. Pensare di aver accantonato definitivamente il Patto di Stabilità in favore di un’Europa più attenta alla crescita e al benessere piuttosto che alle finanze pubbliche. La pandemia ha certamente cambiato equilibri, orizzonti e paradigmi in Ue, ma questo non impedisce a certi falchi di tornare a battere sul dente: il possibile (ma poco probabile, almeno per i prossimi due anni) ritorno all’operatività del Patto di Stabilità. Un falco su tutti oggi ha provocato un brivido lungo la schiena di molti cittadini europei, non certo nostalgici della cara vecchia austerity: Valdis Dombrovskis, vicepresidente della commissione Ue. “La Commissione europea deciderà la prossima primavera se proporre la riattivazione delle regole sui conti pubblici, previste dal ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Forse era troppo bello per essere vero. Pensare di aver accantonato definitivamente ildiin favore di un’Europa più attenta alla crescita e al benessere piuttosto che alle finanze pubbliche. La pandemia ha certamente cambiato equilibri, orizzonti e paradigmi in Ue, ma questo non impedisce a certidi tornare a battere sul dente: il possibile (ma poco probabile, almeno per i prossimi due anni) ritorno all’operatività deldi. Un falco su tutti oggi ha provocato un brivido lungo la schiena di molti cittadini europei, non certo nostalgici della cara vecchia austerity: Valdis Dombrovskis, vicepresidente della commissione Ue. “La Commissione europea deciderà la prossima primavera se proporre la riattivazione delle regole sui conti pubblici, previste dal ...

