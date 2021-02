Vigevano | precipita un ultraleggero | morti due uomini

(Di lunedì 15 febbraio 2021), un aereo è caduto nelle campagne della città in località Buccella. A bordo vi erano due: entrambi hanno perso la vita Getty ImagesDomenica 14 febbraio, dramma tra le campagne di, nel pavese, dove unto. L’allarme al 118 è partito intorno alle 18 ma gli arrivi di un elicottero partito da Niguarda e dei Vigili del Fuoco sono stati inutili. A perdere la vita sono stati Gustavo Saurin, 72 anni, imprenditore di origine argentina residente ae il 25enne Vitaliano Generoso. Il ragazzo era salito per fare un volo di prova all’aviosuperficie Leonardo Da Vinci di Cascina Scoglio, un campo volo vicinodi cui Saurin era presidente. Ti potrebbe interessare anche->Covid, ipotesi lockdown totale ...

Ultraleggero precipitato a Vigevano, chi erano le due vittime Si tratta di Gustavo Saurin, 72 anni e di Generoso Vitagliano, 25.