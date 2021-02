Usa, donna uccisa in Alabama: marito incastrato dall'app contapassi e condannato a 16 anni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un cittadino americano di 47 anni, William Jeffrey West , è stato condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la moglie Kathleen 'Kat' Dawn West . Il delitto è stato compiuto nel 2018 in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un cittadino americano di 47, William Jeffrey West , è statoa 16di reclusione per aver ucciso la moglie Kathleen 'Kat' Dawn West . Il delitto è stato compiuto nel 2018 in ...

MediasetTgcom24 : Usa, donna uccisa in Alabama: marito incastrato dall'app contapassi e condannato a 16 anni #Usa… - SoCalItalian : @Marek28165 @arbmacip @sebooss_ @eligio68 @EnricoLetta Può “menare” ma non uccidere ad cazzum. Hanno sparato a un r… - joe_catanza : RT @DELIA49124753: È difficile tener testa ad una Donna che... La testa la usa - Scricciolo781 : @sogniciavarrini @berta95italy Ma lui ora sarà cambiato xchè io non credo proprio!!..che persona è, che considerazi… - la_helka : @Disagio4all Ma se va a fare jogging col pantaloncino corto,o usa magliette attillate, o si trucca, e magari si tro… -