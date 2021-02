Uomini e Donne, De Filippi infuriata con Maurizio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maria De Filippi furiosa con un cavaliere di Uomini e Donne fa dell’ironia pungente: Maurizio G., accusato di poca trasparenza e di ricercare solo visibilità, viene pi invitato ad uscire dallo studio prima con Gemma e poi con Maria, per cercare di capire quale delle due Donne gli piaccia. Nel caso ci saranno i petali rossi per lui. Gemma Gargani è arrabbiatissima. È convinta che Maurizio G la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maria Defuriosa con un cavaliere difa dell’ironia pungente:G., accusato di poca trasparenza e di ricercare solo visibilità, viene pi invitato ad uscire dallo studio prima con Gemma e poi con Maria, per cercare di capire quale delle duegli piaccia. Nel caso ci saranno i petali rossi per lui. Gemma Gargani è arrabbiatissima. È convinta cheG la Articolo completo: dal blog SoloDonna

