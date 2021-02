Snowboardcross | si torna subito in gara in Coppa del Mondo a Reiteralm | Michela Moioli vuole la vetta della classifica

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Neanche il tempo di terminare le prove dei Mondiali in quel di Idre che si passadalla Svezia all’Austria. Dopo un inizio di stagione da dimenticare, infatti, ricco di cancellazione, arrivano tutti ora gli appuntamenti per ladeldi: giovedì in programma lain quel di, terza prova per il massimo circuito internazionale dopo le due all’esordio a Chiesa in Valmalenco. L’Italia ovviamente si affida alla propria stella, sempre al topcondizione, nonostante un palmares già ricchissimo. La lombarda nella manifestazione iridata si è presa l’argento nellaclassica e poi ha replicato anche a squadre, dimostrando di avere una forma eccellente che potrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross torna

OA Sport

