Sci | Zingaretti | ‘governo si adoperi subito per indennizzi e ristori’

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Il danno per l’economia dello sci e della montagna è davvero immenso. Il Governosipere ristori a chi è stato colpito. Questa è la priorità assoluta”. Così in una nota il segretario del Pd, Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il ministro Garavaglia contro Speranza sul blocco dello sci: "E' mancato rispetto". Zingaretti: "Ristori immediati"."Il danno per l'economia dello sci e della montagna è davvero immenso. Il governo subito si adoperi per indennizzi e ristori a chi è stato colpito. Questa è la priorità assoluta". Lo ha dichiarato il ...