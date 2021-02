Probabili formazioni Parma-Udinese | ventitreesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ledi, match valido per ladi. Allo stadio Tardini va in scena un delicato scontro salvezza tra i ducali che cercano disperatamente punti per uscire dalle sabbie mobili e i friulani che al momento sono al sicuro ma vogliono vincere per fare un importante passo in avanti. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 21 febbraio, diretta su Dazn, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– D’Aversa si affida ancora alla coppia Cornelius-Gervinho in attacco in attesa del rientro di Pellè con Kucka a supporto, Karamoh solo in panchina QUI– Gotti conferma Llorente e Deulofeu davanti, De Paul nella linea mediana ...