Philips Monitors B Line | arriva il nuovo Philips 242B1G

(Di lunedì 15 febbraio 2021) MMD annuncia ilmonitorprogettato per una produttività sostenibile e rivolto a tutti i professionisti attenti all’ambiente Uno dei monitor più “green” diè ufficialmenteto in Italia:(23,8? / 60,5 cm di diagonale), progettato per una produttività sostenibile e rivolto a tutti i professionisti attenti all’ambiente. Questo monitor ecologico offre unlivello di risparmio energetico oltre alla facilità d’uso e al comfort visivo (il pannello IPS offre immagini dai colori pieni e ampi angoli di visualizzazione), garantendo prestazioni ottimali ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. Produttività ...

broby68 : Philips Monitors B Line: in arrivo il nuovo monitor 242B1G - VillaggioTecno : Philips Monitors B Line: in arrivo il nuovo monitor 242B1G -

Ultime Notizie dalla rete : Philips Monitors

Top Trade

L'ultima aggiunta allaB Line è il nuovo243B1JH (23.8 / 60.5 cm diag.), un concentrato di funzionalità per essere sempre produttivi con il massimo comfort e in tutta sicurezza. Questo monitor ...Il243B1JH vanta anche una webcam pop - up con sensori avanzati per il riconoscimento facciale Windows Hello . Come tutta la B Line, questo modello soddisfa una moltitudine di standard e ...Ora che siamo entrati nella next gen videoludica, ecco i migliori monitor in 2K da affiancare a PlayStation 5 e Xbox Series X|S.Questo monitor Philips 243B1JH è un dispositivo che punta forte sulla connettività, presenta anche una webcam integrata.