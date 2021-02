Pen drive di Zagaria, la vivandiera del boss: fu il poliziotto Vesevo a prenderla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa vivandiera del boss Michele Zagaria, Rosaria Massa, ha testimoniato oggi nel processo, in corso al tribunale di Napoli Nord, a carico del poliziotto Oscar Vesevo, imputato per la scomparsa del pen drive dal coro in cui fu stanato il boss, e che per gli inquirenti – Dda di Napoli – avrebbe contenuto i segreti di Zagaria. Vesevo, difeso da Giovanni Cantelli, risponde di peculato e corruzione con l’aggravante mafiosa, e accesso abusivo ai sistemi informatico. La Massa, proprietaria con il marito Vincenzo Inquieto, dell’appartamento in via Mascagni a Casapesenna (Caserta) dove il 7 dicembre del 2011 Zagaria fu catturato dopo 16 anni di latitanza, ha confermato che la mattina del blitz della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadelMichele, Rosaria Massa, ha testimoniato oggi nel processo, in corso al tribunale di Napoli Nord, a carico delOscar, imputato per la scomparsa del pendal coro in cui fu stanato il, e che per gli inquirenti – Dda di Napoli – avrebbe contenuto i segreti di, difeso da Giovanni Cantelli, risponde di peculato e corruzione con l’aggravante mafiosa, e accesso abusivo ai sistemi informatico. La Massa, proprietaria con il marito Vincenzo Inquieto, dell’appartamento in via Mascagni a Casapesenna (Caserta) dove il 7 dicembre del 2011fu catturato dopo 16 anni di latitanza, ha confermato che la mattina del blitz della ...

