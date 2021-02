Nvidia RTX 3060 aumenta di prezzo in Europa fino a €700 (Di lunedì 15 febbraio 2021) RTX 3060 di Nvidia è una scheda saldamente posizionate tra l'RTX 2080 e l'RTX 2080 Ti, e il prezzo consigliato di $ 329 era il suo miglior biglietto da visita. Sfortunatamente per la maggior parte dei giocatori, le GPU nel 2021 rimarranno un sogno. Alcuni rivenditori europei hanno già dato un prezzo alla scheda che punta decisamente verso l'alto, 499 euro, che è quasi il doppio del prezzo consigliato da Nvidia in Europa. L'aumento dei prezzi è stato individuato dall'utente Videocardz The Determinator e pubblicato da WhyCry. Mentre Nvidia cerca di fare in modo che i fornitori si attengano al suo prezzo consigliato, i retailer stanno adottato la tattica di annullare i preordini per costringere i clienti a riordinare a prezzi gonfiati. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) RTXdiè una scheda saldamente posizionate tra l'RTX 2080 e l'RTX 2080 Ti, e ilconsigliato di $ 329 era il suo miglior biglietto da visita. Sfortunatamente per la maggior parte dei giocatori, le GPU nel 2021 rimarranno un sogno. Alcuni rivenditori europei hanno già dato unalla scheda che punta decisamente verso l'alto, 499 euro, che è quasi il doppio delconsigliato dain. L'aumento dei prezzi è stato individuato dall'utente Videocardz The Determinator e pubblicato da WhyCry. Mentrecerca di fare in modo che i fornitori si attengano al suoconsigliato, i retailer stanno adottato la tattica di annullare i preordini per costringere i clienti a riordinare a prezzi gonfiati. ...

