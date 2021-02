Nadal-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) I quarti di finale degli Australian Open 2021 presenteranno la sfida tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, dai vari spunti d’interesse. Il maiorchino ha sconfitto Fabio Fognini in 3 set, conquistando la possibilità di giocarsi l’accesso in semifinale con il greco, beneficiario del ritiro di Matteo Berrettini. La disputa si svolgerà mercoledì 17 febbraio, con orario da definire ufficialmente. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player come supporto streaming. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sull’andamento complessivo dello scontro, al termine dello stesso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) I quarti di finale deglipresenteranno la sfida tra Rafaele Stefanos, dai vari spunti d’interesse. Il maiorchino ha sconfitto Fabio Fognini in 3 set, conquistando la possibilità di giocarsi l’accesso in semifinale con il greco, beneficiario del ritiro di Matteo Berrettini. La disputa si svolgerà mercoledì 17 febbraio, conda definire ufficialmente. Latelevisiva sarà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player come supporto. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sull’andamento complessivo dello scontro, al termine dello stesso. SportFace.

