Mina Settembre 2 | anticipazioni seconda stagione | tutto quello che vedremo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladici sarà e alcuni degli amati protagonisti della fiction di Rai 1 torneranno sul piccolo schermo. Come sapreteè la protagonista dei romanzi di Maurizio de Giovanni e la fiction è liberamente tratta da queste opere. Nelle prime sei puntate della fiction di Rai 1 abbiamo imparato a conoscere, una psicologa con la voglia di aiutare il prossimo tra mille problemi personali e tanti casi da risolvere. Un po’ combina guai e impicciona come suor Angela, un po’ astuta e brillante come la signora in giallo…non ha deluso le aspettative del suo pubblico che adesso la rivuole di nuovo tra i vicoli di Napoli, il suo amato consultorio e il pub con le amiche. Ma che cosa ...

Domenica 14 febbraio, si è chiusa la prima stagione di Mina Settembre, fortunata fiction con Serena Rossi che ha regalato altissimi ascolti a Rai1. Il successo si è confermato con un finale di stagione da 6 milioni e mezzo di spettatori e uno share del 26.4%. La sesta ed ultima puntata della serie TV "Mina Settembre" diretta da Tiziana Aristarco con protagonista Serena Rossi, andata in onda in prima serata su Rai1 domenica 15 febbraio 2021, ha conquistato 6.546.000 telespettatori pari al 26.4% di share.