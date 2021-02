Meghan Markle incinta | secondo figlio con Harry | la reazione della Regina

Leggi su chenews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) È ufficiale:è di nuovo. È in arrivo ilper il principe. Ecco laElisabetta alla bella notizia Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesDall’Inghilterra arriva una bella notizia che farà molto piacere ai fanRoyal Family:. Lei e il Principesono in attesa del. L’annuncio è arrivato tramite una foto del loro amico Misan Harriman: uno scatto in bianco e nero che ritrare il duca di Sussex portare teneramente la sua mano sul ventremoglie. La rivista People, portavoce ...