Luca Zaia: "Non si può dare lo stop allo sci 4 ore prima. Pagare i danni" (Di lunedì 15 febbraio 2021) ‘Le Regioni che avrebbero riaperto oggi, Lombardia e Piemonte, hanno saputo del nuovo stop quattro ore, dico quattro ore, prima della riapertura possibile degli impianti. Dietro alla montagna invernale ci sono sì gli impianti di risalita, i grossi operatori. Ma c’è anche una nuvola densa di piccole attività, dalla ristorazione ai maestri di sci, che non è codificata ma è imponente. Ci sono gli stagionali ... Il danno è colossale”. Così Luca Zaia al Corriere della Sera. E aggiunge che con il nuovo improvviso stop alla riapertura degli impianti sciistici “ora non si può parlare solo di ristori. In questo caso ci vorranno degli indennizzi”. Sono necessari dei risarcimenti, afferma il governatore del Veneto, “perché in questo caso, nella prospettiva di riaprire a breve, gli operatori avevano già battuto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) ‘Le Regioni che avrebbero riaperto oggi, Lombardia e Piemonte, hanno saputo del nuovoquattro ore, dico quattro ore,della riapertura possibile degli impianti. Dietro alla montagna invernale ci sono sì gli impianti di risalita, i grossi operatori. Ma c’è anche una nuvola densa di piccole attività, dalla ristorazione ai maestri di sci, che non è codificata ma è imponente. Ci sono gli stagionali ... Il danno è colossale”. Cosìal Corriere della Sera. E aggiunge che con il nuovo improvvisoalla riapertura degli impianti sciistici “ora non si può parlare solo di ristori. In questo caso ci vorranno degli indennizzi”. Sono necessari dei risarcimenti, afferma il governatore del Veneto, “perché in questo caso, nella prospettiva di riaprire a breve, gli operatori avevano già battuto ...

HuffPostItalia : Luca Zaia: 'Non si può dare lo stop allo sci 4 ore prima. Pagare i danni' - fattoquotidiano : Luca Zaia vuol comprare vaccini per i veneti fuori dagli accordi Ue, ma costano cinque volte di più: “Non è una far… - sarahross71 : RT @HuffPostItalia: Luca Zaia: 'Non si può dare lo stop allo sci 4 ore prima. Pagare i danni' - mariakatiadoria : RT @HuffPostItalia: Luca Zaia: 'Non si può dare lo stop allo sci 4 ore prima. Pagare i danni' - Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Luca Zaia: 'Non si può dare lo stop allo sci 4 ore prima. Pagare i danni' -