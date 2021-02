"Lo faccio a livello internazionale". Roba da matti, Ricciardi minaccia il lockdown e fa pure l'offeso: "Dimissioni?" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una bufera su Walter Ricciardi. Ovvia, scontata. Tra ieri e oggi, lunedì 15 febbraio, il consigliere di Roberto Speranza è tornato ad invocare due volte un nuovo lockdown. Severo. Serrata dura, tutto chiuso e per tutta Italia, per una durata che può arrivare fino a quattro settimane. Il tutto ovviamente come rimedio per l'emergenza-coronavirus, per "normalizzare" la situazione, disinnescare le carianti e poi ripartire a tracciare il contagio. Scontata la levata di scudi, in primis di Matteo Salvini, che lo ha invitato a non fare terrorismo e, semmai, a parlare con Mario Draghi. Addirittura altri esperti, tra i quali Francesco Vaia dello Spallanzani, si sono schierati contro Ricciardi: "Voglio dire un no netto e chiaro all'utilizzo delle varianti come clave politica. La scienza sia sempre libera da interessi economici e politici", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una bufera su Walter. Ovvia, scontata. Tra ieri e oggi, lunedì 15 febbraio, il consigliere di Roberto Speranza è tornato ad invocare due volte un nuovo. Severo. Serrata dura, tutto chiuso e per tutta Italia, per una durata che può arrivare fino a quattro settimane. Il tutto ovviamente come rimedio per l'emergenza-coronavirus, per "normalizzare" la situazione, disinnescare le carianti e poi ripartire a tracciare il contagio. Scontata la levata di scudi, in primis di Matteo Salvini, che lo ha invitato a non fare terrorismo e, semmai, a parlare con Mario Draghi. Addirittura altri esperti, tra i quali Francesco Vaia dello Spallanzani, si sono schierati contro: "Voglio dire un no netto e chiaro all'utilizzo delle varianti come clave politica. La scienza sia sempre libera da interessi economici e politici", ha ...

