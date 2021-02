LIVE Fognini-Nadal 3-6 4-3, Australian Open in DIRETTA: l’azzurro fa e disfa. Prima incanta e strappa il break e poi lo spagnolo ritorna nel set (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Rovescio steccato nel tentare di accelerare: ultima chance per Fognini. 15-40 Scappa via il diritto in risposta dell’azzurro. 0-40 TRE PALLE break Fognini! Diritto ad aprirsi il campo ma volée errata dello spagnolo sul passante del ligure. 0-30 Passivo lo spagnolo: Fognini domina con il rovescio da fondocampo e trova il diagonale vincente di diritto a sventaglio. 0-15 Altro doppio fallo di Nadal. 4-3 CONTRObreak Nadal! Fognini fa e disfa nel secondo set. 40-AD QUINTA PALLA break RAFA! Scappa via il diritto diagonale del nostro portacolori. 40-40 DIRITTO IN RETE DI Nadal! ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Rovescio steccato nel tentare di accelerare: ultima chance per. 15-40 Scappa via il diritto in risposta del. 0-40 TRE PALLE! Diritto ad aprirsi il campo ma volée errata dellosul passante del ligure. 0-30 Passivo lodomina con il rovescio da fondocampo e trova il diagonale vincente di diritto a sventaglio. 0-15 Altro doppio fallo di. 4-3 CONTROfa enel secondo set. 40-AD QUINTA PALLARAFA! Scappa via il diritto diagonale del nostro portacolori. 40-40 DIRITTO IN RETE DI! ...

