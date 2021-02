LIVE Berrettini-Tsitsipas | Australian Open in DIRETTA | forfait del romano | il greco ai quarti senza giocare

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:44 Buongiorno a tutti. Dobbiamo purtroppo comunicare una cattiva notizia: Matteonon giocherà l’ottavo di finale contro Stefanos. Il, infatti, ha comunicato la propria decisione di darea causa dello stesso problema addominale che lo ha colpito nel terzo turno contro il russo Karen Khachanov. Il, in questo modo, si qualifica per idi finale. Non ci sarà, perciò, alcuna, e dispiace soprattutto per il numero 1 d’Italia che era apparso in buono stato nel torneo. LADI FOGNINI-NADAL-Anderson – ...