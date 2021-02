L' Austria chiede il covid - test ' negativo' ai camionisti per farli transitare | coda di 40 km al Brennero

MediasetTgcom24 : Austria chiede covid-test ai camionisti: coda di 40 km al Brennero #brennero - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Austria chiede covid-test ai camionisti: coda di 40 km al Brennero #brennero - RenzoCianchetti : RT @MediasetTgcom24: Austria chiede covid-test ai camionisti: coda di 40 km al Brennero #brennero - _fiorucci : RT @MediasetTgcom24: Austria chiede covid-test ai camionisti: coda di 40 km al Brennero #brennero - mummy53690440 : AUSTRIA CHIEDE COVID-TEST AI CAMIONISTI: CODA DI 40 KM AL BRENNERO -

In assenza di un certificato, i veicoli vengono deviati verso l'A4 e l'A23 per entrare in... Uggèlumi: "Ma gli autisti che dovessero risultare positivi dove verranno indirizzati? ...15 feb 13:34covid - test ai camionisti: coda di 40 km al Brennero E' caos al passo del Brennero dopo che l'ha preteso il tampone anti Covid non superiore alle 48 ore prima di ...Vienna preoccupata dalla variante sudafricana ha imposto un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso. Si rischia una multa da 1.450 euro. Le proteste dei trasportatori: «Valga ...Si muove anche il ministero dei Trasporti: istituito un "filtro" a Verona per intercettare mezzi non in regola ed effettuare tamponi ...