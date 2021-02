Kledi Kadiu papà bis: "Arriverà una seconda gioia" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il ballerino e coreografo Kledi Kadiu sarà papà bis. L'uomo e la moglie Charlotte Lazzari accoglieranno in famiglia un altro pargolo e hanno comunicato ai fan la bella notizia. Maschietto o femminuccia? Kledi Kadiu papà bis Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari si preparano ad accogliere in famiglia il secondo figlio. Sposati dal 28 giugno del 2018, il ballerino e coreografo e la sua dolce metà sono genitori della piccola Léa, nata nel 2016. La lieta novella è stata resa pubblica da Kledi e Charlotte che, attraverso i rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato un'immagine dolcissima. Nello scatto in questione, il ballerino e l'insegnante di yoga si scambiano un tenero bacio mentre stringono tra le mani l'ecografia. A ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il ballerino e coreografosaràbis. L'uomo e la moglie Charlotte Lazzari accoglieranno in famiglia un altro pargolo e hanno comunicato ai fan la bella notizia. Maschietto o femminuccia?bise la moglie Charlotte Lazzari si preparano ad accogliere in famiglia il secondo figlio. Sposati dal 28 giugno del 2018, il ballerino e coreografo e la sua dolce metà sono genitori della piccola Léa, nata nel 2016. La lieta novella è stata resa pubblica dae Charlotte che, attraverso i rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato un'immagine dolcissima. Nello scatto in questione, il ballerino e l'insegnante di yoga si scambiano un tenero bacio mentre stringono tra le mani l'ecografia. A ...

